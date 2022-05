Mon expérience de direction d'entreprises m'a conduite non seulement à me spécialiser en droit social, outil indispensable à la relation individuelle et collective, mais également en droit des sociétés et en droit des entreprises en difficulté, gardant une affection particulière pour la médiation et les problématique médicales.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social