Marilyne JEANMOUGIN

Mes compétences :

Développer des partenariats

Participer à la définition des orientations straté

Élaborer et affecter l’enveloppe financière des pr

Former les stagiaires Bafa et services civique

Définir les besoins en matière de ressources humai

Élaborer le règlement intérieur et veiller à son a

gérer les ressources humaines (embauche du personn

Piloter, suivre et évaluer les activités des agent

Piloter et animer l’élaboration collective du proj

Identifier et mobiliser les partenaires internes e

Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique

Contrôler l’application des règles d’hygiène et de

Concevoir et organiser des événements locaux

Construire et coordonner l’ensemble des activités

Réaliser le suivi et bilan du projet pédagogique,

Coordonner des réunions d’équipe

Concevoir et aménager les espaces d’activités

Organiser la gestion des locaux, des espaces et du

Négocier avec la ligne hiérarchique les moyens de