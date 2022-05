Recruter, Former et Lancer une équipe d'Agents généraux spécialisés en prevoyance et patrimoine sur l'Hérault et le Gard :



- Permettre à des personnes de créer leur affaire en bénéficiant de l'image de marque d'AXA mais aussi du soutien financier, technique et commercial qui leur est apporté,



- Acompagner opérationnellement les agents généraux AXA Prévoyance et Patrimoine afin de construire avec eux leur réussite,



- Veiller au développement commercial de ma circonscription en proposant aux Agents généraux Prévoyance et Patrimoine des axes de développement propres à chacun.



Si vous souhaitez en savoir plus sur mon métier ou sur l'opportunité de créer votre affaire, vous pouvez me contacter: marilyne.samuel@axa.fr



Mes compétences :

Marketing opérationnel

communication

recrutement