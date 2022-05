Mes compétences :

Analyser le secteur et préparer le ciblage

Planifier les tournées de visites clients

Préparer les visites clients

Promouvoir les produits auprès des clients

Proposer des offres commerciales et /ou techniques

Former les clients

Synthétiser et faire remonter les informations ter

Évaluer potentiels clients

Adapter sa communication et son comportement a ses

Organisation de déjeuner et dîner d'affaire