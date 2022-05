Marilys GIROTTO

Au long de mon parcours, j'ai eu l'occasion de prendre en charge la gestion commerciale (phoning, salon, relance, prise de rendez-vous), et la gestion administrative(devis, facturation, relance, suivi de différents tableaux de bords).



De plus, j'ai développé autonomie et responsabilités de par la gestion d'une équipe de 10 personnes, ainsi . J'ai été amenée à prendre en charge la gestion commerciale (gestion du point de vente) et la gestion de plannings, l'organisation administrative et les relations clientèles.



Par ailleurs, je suis organisée, rigoureuse et polyvalente, autonome, et j 'aime le sens des responsabilités et de l’investissement,



Mes compétences :

BUREAUTIQUE