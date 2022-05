Marina AFFRE PITTAU

Unique sur la région PACA, AMBITIONS RH est un cabinet en Ressources Humaines très réactif qui propose aux entreprises de la région PACA un ensemble de prestations en Ressources Humaines et Communication.



Un triple savoir faire qui nous rend unique:



Une expérience de consultant approuvé, une expérience opérationnelle solide et une double formation de Doctorat en Psychologie Sociale et d’un DESS en Ressources Humaines.



Spécialiste du changement d’attitude et du changement comportemental.



Nous tentons de répondre à des questions dont la formulation est beaucoup plus simple que le traitement : Comment peser sur les mentalités ? Comment peser sur les comportements ? Comment accompagner les changements ? Et faire que chacun s'y retrouve ?



Notre périmètre d’intervention :



- AU SERVICE DES PROJETS DE VOTRE ENTREPRISE



o Votre entreprise est confrontée à un changement important, une situation inédite, qui vous interroge et pour laquelle vous ne disposez pas de ressources en interne ou bien votre équipe n’a pas le recul et/ou le temps de mener à bien cette mission,



o Vous souhaitez anticiper un changement d’organisation ou de stratégie, accompagner un repositionnement, évaluer un contexte afin de prendre la bonne décision…



o Vous devez préparer un accord GPEC,



o Vous devez mettre en place un SIRH,



o Vous devez évaluer le climat social de votre entreprise et trouver les réponses adaptées.



o Vous devez effectuer un audit organisationnel.



Nous vous apportons une expertise adaptée, un savoir-faire sur mesure tout en vous garantissant une continuité auprès de vos équipes.



- LE CONSEIL EN AMONT D'ACTION DE FORMATION



o Vous souhaitez accroitre les compétences de vos équipes en matière de management et communication ?

o Vous souhaitez mettre en œuvre les changements décidés par la Direction de l’entreprise ?

o Vous souhaitez faire évoluer les hommes, les femmes et les organisations de façon synchrone et cohérente ?

Nous développons une gamme de formations pour accompagner la professionnalisation des acteurs de votre entreprise



Notre activité de conseil en ressources humaines nourrit nos interventions en formation et permet des illustrations récentes et concrètes.



- FORMATION PROFESSIONNELLE INTER/INTRA



Nous avons développé une offre complète pour la formation de vos collaborateurs





- EXTERNALISATION SERVICE RH



Nous pouvons recruter, construire et optimiser le plan de formation, soutenir les dirigeants dans la gestion quotidienne des compétences des salariés et aider à mieux communiquer (logo, plaquette…).





Consultez-nous pour de plus amples renseignements !



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Gestion des compétences

Recrutement

Gestion de projet

Management d'équipe

Formation professionnelle