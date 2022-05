Marina BELLINI

Plus de 15 ans d’expérience en Ressources Humaines - Groupe Européen



Encadrement d'une équipe RH : Paye/ administration du personnel/ Recrutement / Développement des compétences / Relations IRP / Formation / Santé et sécurité au travail



Compétences :



- Définition de la stratégie ressources humaines de l'entreprise avec la Direction générale française et anglaise, pilotage et suivi.

- Généraliste des Ressources Humaines terrain .

- Polyvalence dans les domaines de la gestion des ressources humaines : Recrutement, droit social, GPEC, relation IRP, développement des compétences des salariés (évaluation, formation et évolution de carrières), gestion des dossiers individuels administratifs, projets RH transversaux.

- Conseil et appui aux unités opérationnelles et respect des obligations légales, conventionnelles et de la politique RH.

- Vision globale des fonctions et connaissance des métiers de l’entreprise.

- Culture économique et financière. Reporting RH.

- Animation d’une équipe RH.

- Hygiène, santé et sécurité.



Mes compétences :

Conseil

Developpement ressources humaines

Entretiens

Entretiens annuels

Entretiens annuels d'évaluation

Formation

Gestion des compétences

GPEC

IRP

Recrutement

Relations IRP

Reporting

Reporting RH

Responsable ressources humaines

Ressources humaines

Risques psychosociaux

Santé

Santé et sécurité au travail

Sécurité

Sécurité au travail

administration du personnel

Droit social