Marina BENKIRANE GAUTHIER

14 ans d’expérience en marketing et communication dans le secteur des médias et des nouvelles technologies.

Titulaire d’un diplôme en marketing de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris.

Esprit rigoureux et organisé, orienté résultats. Personnalité proactive, appréciant le travail en équipe, moteur dans l’entreprise.



Compétences-clés : marketing digital – communication – marketing direct – stratégies d’acquisition et de rétention clients – repositionnement de marque – segmentation de marché - négociation



Mes compétences :

Marketing digital

Stratégie marketing

Marketing direct

Fidélisation des clients

Acquisition clients

Management d'équipe

Négociation commerciale

Lancement nouveaux produits

Communication

Marketing