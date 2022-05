Marina BORDONE

Si vous souhaitez me contacter, RV sur mon profil LinkedIn.





Ma mission actuelle est de construire et déployer une solution d'intégration entre des systèmes SAP et Salesforce. Je participe au succès d'un projet international avec la collaboration d'équipes offshores.



Mon expérience m'a apporté une expertise SAP de conseil et d'intégration.



J'aime progresser dans un environnement multiculturel, sur des projets complexes, apprenant au contact d'autres cultures, expérimentant de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Management

Conseil en organisation

Optimisation de la performance

Chaine Logistique global/SUPPLY CHAIN MANAGEM

Formation

Entrepreneur consultant freelance

Animation de réunions

Amélioration continue

SAP

Conseil

Sales

Organisation

Ecoute

Accompagnement

Web 2.0

Pilotage