“Touche B Consulting est née d’une évidence faire ce que je sais faire de mieux depuis quinze ans , c’est à dire accompagner les femmes, les hommes et les organisations à développer leurs potentiels. Les accompagner pour aller à l’essentiel, trouver le meilleur chemin pour produire de la valeur. Touche B c’est une “vraie patte, une marque de fabrique” ! la manière d’intervenir est pragmatique, méthodique et transforme durablement les organisations. Touche B s’entoure de consultant.es et formateur.trices partageants les mêmes valeurs et techniques d’interventions. Nous formons ainsi une force douce et transformante, nous marquons positivement les esprits et les organisations.” Marina Bouchet,Array, 06 08 24 48 86



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projets

Organisation du travail

Finance d'entreprise

Ingénierie de formation

Analyse de la valeur

Sociologie des organisations

Réseau

Politiques publiques

Formation