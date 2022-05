Juriste de formation et d'expérience professionnelle je suis désormais inscrite au Barreau de Bordeaux en qualité d'avocate.



Bénéficiant d'une expérience nationale et internationale en droit de l'art, Propriété intellectuelle, et droit des affaires je suis à l'écoute des besoins et m'adapte à chaque situation.



Mes compétences :

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur