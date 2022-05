Marina DE AZEVEDO

Madame, Monsieur,



Actuellement titulaire d’un BAC Professionnel Transport et souhaitant obtenir mon BTS Transports et prestations logistiques en alternance. Je suis vivement intéressée par une formation théorique, mais surtout pratique.

Les métiers du transport m’attirent énormément, ayant effectués plusieurs stages en entreprise cela m’a permis de confirmer mon choix et ma passion pour ce domaine.

J’ai pu élargir mes compétences cette année 2012-2013 en m’inscrivant en terminal BAC comptabilité pour me permettre d’être polyvalente.

Je suis motivée, ponctuelle, rigoureuse et ayant le sens de l’équipe j’aimerai apporter à votre entreprise mon enthousiasme.

Je serai très heureuse de vous rencontrer afin de mieux vous détailler mes motivations et mon projet professionnel.

Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.