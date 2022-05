Marina DUCHESNE

Forte d'un parcours professionnel spécifique, enrichi à la fois d'une expertise terrain GMS (chez Madrange et Unilever) et d'une évolution Trade puis Marketing (chez Bacardi-Martini), j'ai acquis une véritable expérience, en ligne avec ma personnalité et le développement de marques et portefeuilles grande consommation.



Ma volonté et mon dynamisme me permettent d'avoir une vision de marchés et d'entreprises différents : biscuits sucrés, charcuterie cuite, spiritueux haut de gamme.



Mes compétences :

Category management

Chef de secteur

Grande Consommation

Management

Marketing

Trade marketing

Gestion de projet