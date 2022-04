Amel MIAOULIS

Le début de mon parcours s'est tourné vers l'univers de la communication et du marketing commercial en qualité de consultante/chef de projet en agence puis vers l'annonceur.



Digital addict depuis 1998, j'ai suivi l'évolution d'Internet et de son écosystème de façon autodidacte puis je me suis dirigée vers un MBA E-Business pour compléter ma formation professionnelle.



Actuellement en portage salarial, j'accompagne les entreprises vers une transformation digitale réussie de leur organisation ou vers une mise en place d'une plateforme e-commerce /ERP (Magento/Prestashop - CRM Dynamics, AS400).



Ma mission consiste à définir avec le client les besoins réels qui freinent l'accroissement de leur activité et d'apporter une ou des solutions conforme aux attentes de la Direction.



Co-fondatrice de l'association Trade School Toulouse (Ateliers des Echanges et des Savoirs), nous avons lancé un projet ambitieux pour permettre aux habitants de satisfaire des besoins en échange de leurs savoirs (programme Smart City volet Innovation Sociale).



Nous utilisons tout le potentiel de l'open source et de l'intelligence collective pour réaliser une plateforme d'échange et d'entraide.



