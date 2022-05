Marina FAVIER

* Conseil en évolution professionnelle, et accompagnement au changement tout Public : salariés, entrepreneurs et demandeurs d'emploi : jeunes, jeunes diplômés, cadres, licenciés économiques, TH..

* Parcours deprofessionnalisation CEP(FPSPP) : RPS, ADVP, TTP, Transference, APS, EXPLICITATION, REFERENT PARCOURS, IPPA, Expérience et compétence

* MAÎTRE PRATICIEN PNL en cours, outils : DO, SCORE..



* Création et Animation d'ateliers et de groupes en élaboration de projet professionnel, et en stratégie de recherche d'emploi. Préparation aux entretiens d'embauche et entretiens professionnels

*Animation de groupes en élaboration de projet de création d'entreprise



*Ingénierie de Parcours personnalisé

*Ingénierie de financement formation

*ingénierie de pédagogie

*Ingénierie de formation



*Audit, formation et accompagnement dans les démarches qualité AFNOR COMPETENCES

*Interface auprès des institutionnels, acteurs et partenaires de la formation, et entreprises



Mes compétences :

Auditeur qualité

Analyse de pratique

Création d'entreprise

Accompagnement au changement

Ingenierie de parcours personnalisé

Risques psychosociaux