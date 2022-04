Isabelle MONREDON

Je souhaite proposer mes compétences en management, gestion de centre de profits ainsi que mon goût prononcé pour les relations humaines, le travail en équipe...auprès d'un groupe en plein développement dont le coeur du métier est l'accueil et le service au client.

Mes riches expériences, ma capacité d'adaptation à différents produits, clientèles, lieux de travail, équipes...me permettent aujourd'hui d'être rapidement opérationnelle.



Management

- Responsable d’équipes de 10 à 30 personnes

- Recrutement, intégration, formation d'équipes pluridisciplinaires (profession et statut)

- Conduite de réunions

- Adaptation et accompagnement aux changements de

l’entreprise : activer et réactiver les motivations des collaborateurs

- Mise en place et évaluation d'objectifs

- Engagement dans le développement des compétences des collaborateurs par la mise en place d’entretiens d’évolutions



Gestion budgétaire, commerciale et administrative

- Elaboration, suivi et adaptation du budget

- Gestion et développement des centres de profit

- Création de partenariats avec des prestataires

- Commercialisation de proximité auprès des entreprises locales

- Gestion du personnel : contrats de travail, plannings, congés, …



Formation

- Création de guides pratiques de formation

- Animation de sessions de formation

- Conceptualisation et mise en place de procédures nationales



Accompagnement de carrières

- Accompagnement individuel : du projet professionnel à la prise de poste

- Animation collective sur les techniques de recherche d'emploi (CV,lettre de motivation, réseau, entretien d'embauche...)

- Prospection des entreprises du bassin d’emploi



Maîtrise de l’informatique (WORD – EXCEL),

Logiciels utilisés : ATOP, SPHERE, E.Procurement, GTA, SIGEO



Mes compétences :

Organisation

Management

Tourisme

Hôtellerie

Loisirs