Philippe MONREDON

Mon domaine d’intervention principal est d’apporter de la visibilité économique à une direction opérationnelle afin de la piloter efficacement, de prendre les bonnes décisions en amont et d’atteindre les objectifs fixés.



- Préparation, analyse et pilotage du processus budgétaire.

- Suivi mensuel de la performance par analyse des résultats d’exploitation et proposition d’actions correctives.

- Conception et diffusion d’un reporting mensuel au comité de direction et au groupe - Garant auprès du groupe de la fiabilité des indicateurs.

- Conseil aux opérationnels sur le pilotage de leurs activités (analyse écarts et suivi des actions).



Mes compétences :

Excel

SSII

Contrôle financier

SAP

Anglais

Contrôle de gestion

Gestion budgétaire

Chiffrage/calcul de coût

Analyse de données

Animation de formations

Pilotage

Gestion de projet

Reporting