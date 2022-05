Marina GOVERNATORI

Mettre en place une structure d’entreprise, recruter et répartir les responsabilités suivant les talents

Définir un strategic account plan triennal, piloter les axes de business local et international pour gagner

des deals

Manager les équipes opérationnelles et communiquer efficacement pour favoriser la coopération et la créativité

Négocier au niveau COMEX des projets d’envergures de cycles longs et rationaliser les coûts en suivant un P&L



Mes compétences :

Négociation contrats

Négociation commerciale

Management des ventes

Pilotage d'activité

Recrutement

Communication événementielle

Stratégie commerciale

Organisation

Stratégie d'entreprise