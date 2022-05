Martine GARBI

J'ai occupé différents postes à l'Apec tels que l'assistanat d'une responsable de service, l'animation de sessions de formation en informatique, la mise en place et la responsabilité d'une plate-forme de réception et saisie de candidatures, équipe composée de 15 personnes. Je suis actuellement gestionnaire au sein des services généraux de cette société avec pour tâche la participation au calcul et la gestion du budget du département, la bonne mise en place des contrats, commandes, la vérification de la facturation de toutes les actions menées telles que les travaux, la maintenance, la sécurité et l'achat de mobilier au niveau national. Avant d'intégrer l'APEC, j'ai occupé différents postes dans une blanchisserie industrielle, un bureau d'étude, une société d'affichage, un laboratoire pharmaceutique, etc...

Mes centres d'intérêt sont variés, la lecture, le cinéma, le théâtre, le sport.....



Mes compétences :

Adaptabilité

Dynamisme

Esprit d'équipe

Motivation

Polyvalence

Rigueur