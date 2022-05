Marina GRI

///// Les études...

Graphiste, titulaire d'un DUT Services et Réseaux de Communication et d'une Licence Design Communication et Projet, j'ai acquis aujourd'hui l'ouverture d'esprit et la créativité nécessaire au bon déroulement des projets qui me sont confiés. Ces formations, couplées à un Baccalauréat littéraire option Arts plastiques, m'ont permis un apprentissage des bases de la communication visuelle ainsi que la maîtrise des outils essentiels à la création graphique tels que : Photoshop, Illustrator, Flash, Indesign, etc.



///// Le travail...

J'ai travaillé dans le domaine du webdesign et de la communication papier. Directrice Artistique au sein d'une agence web, je me suis occupée de la gestion et de la mise en œuvre de projets de webdesign, d'animations flash, de logotypes, de cartes de visite, de brochures, etc. Je suis aujourd'hui Graphiste / Directrice artistique / Illustratrice indépendante et propose l'ensemble de mes services sur mon site portfolioArray



Mes compétences :

Logos

Charte graphique

Illustrations

Création graphique

Graphiste

Directeur artistique

Carte de visites