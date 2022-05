Ça fait déjà 3 ans que j'habite à Paris et c'est ici que je trouve l'inspiration chaque jour.

Maintenant je travaille en free-lance: comme traductrice sur les expositions, comme prof de russe et français, comme guide sur Paris ( avec mes programmes à thématiques personnalisées).

Mais aussi comme wedding planner ( organisatrice de mariages et de fêtes)



Mes compétences :

Дизайн

Интернет

Мода

Туризм

языки