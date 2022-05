Marina HOARAU

Riche d'un parcours diversifié en passant de la supply aux achats, mon anthousiasme et mon sens du relationnel m’ont permis de mener à bien les missions qui m’ont été confiées. Diplomate et autonome, j’aime réussir ce que j’entreprends.



Mes compétences :

Microsoft Office 2007

OCS

Sourcing

As400

SAP R/3

Relation fournisseurs

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Sage

Gestion des litiges

Gestion des stocks et approvisionnement

SAP

IBM AS400 Hardware

Sage Accounting Software

SAP ABAP EDI

EDI