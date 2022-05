Marina HOAREAU

Ingénieur Agroalimentaire , forte de 2 ans d'expérience en tant que Coordinateur QSE en industrie, je recherche un poste dans le domaines de la Qualité (système ou produit) ou Amélioration continue.

En effet, grâce à ma formation et mes expériences professionnelles, je pense pouvoir être en mesure d'intervenir dans différents domaines tels que: la gestion-maîtrise de la qualité,la gestion-prévention des risques,l'amélioration continue (hygiène, environnement, sécurité, produit,process) , les audits qualité et processus ainsi que dans les domaines liés à la conduite de projets,... et reste ouverte à d'autres propositions.

Bien évidemment, je reste à l'écoute de toute opportunités de poste en production ou innovation me permettant de revaloriser l'ensemble des connaissances acquises lors de ma formation d'ingénieur.

De nature sociable, je m'adapte très facilement à mon environnement de travail ainsi qu'à une équipe alors si mon profil est susceptible de correspondre aux besoins de votre entreprise, n’hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation de formations

Audit qualité

OHSAS 18001

Innovation produit

Norme ISO 9001

HACCP

Management Qualité

Norme ISO 14001

Microsoft Office

Analyse des dangers