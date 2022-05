Marina JOUSSET

A la recherche de nouveaux challenges



Diplômée d'une Licence RH, je suis dotée d'expériences professionnelles dans diverses activitées. Ma 1ère expérience professionnelle en qualité de responsable ressources humaines, me donne envie de persévérer dans cette activité.



Ma capacité d'adaptation et mon goût du challenge me permettront de répondre avec satisfaction à vos exigences.



Mes formations complémentaires me permettent de m'investir dans des domaines d'activité comme les ressources humaines, la gestion, le commerce et la communication.