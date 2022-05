Parfumeur et formateur dans le domaine du parfum, Marina Jung Allégret a voulu mettre ses compétences au service de tous les publics en créant LE STUDIO DU PARFUM; des ateliers où chacun peut venir se former à ce passionnant métier de "nez" et créer ses propres parfums.

Une approche inédite pour les particuliers comme les professionnels de la parfumerie.



Mes compétences :

Création

Parfum