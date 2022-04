Juliette MAUDUIT

DOUBLE EXPERTISE COMMUNICATION ET HANDICAP

Plus de 15 ans d’expérience Internationale en Communication Globale (univers des parfums, cosmétiques, lunettes solaires...).

Expertise en RSE, Développement Durable, Handicap.

Bilingue Anglais.

Maîtrise de la LSF (Langue des Signes Française).



DÉVELOPPEMENT DURABLE - RSE - HANDICAP

• Conception, rédaction de contenus, animation du site dédié RSE de la marque Garnier International

• Audit communication de la marque Garnier sur tous les aspects Développement Durable et RSE : Charte Ethique, Charte Diversité, Charte UDA...

• Organisation et animation d'ateliers de sensibilisation aux handicaps sensoriels (auditif et visuel) et d’éducation au tri.

• Instruction et suivi des demandes de financement en faveur des entreprises et des personnes handicapées (AGEFIPH).

• Eco-conception de produits innovants (formulations, emballages...)

• Maîtrise de la Langue des Signes Française.



COMMUNICATION - MARKETING

• Lancement de produits à l’International.

• Élaboration des outils de communication pour soutenir les lancements : plan média, campagnes de communication, dossiers de presse, relations presse, relations publiques, actions de promotion, merchandising, guidelines, best practices.

• Conception de sites Internet et Intranet.

• Organisation d’événements, de soirées thématiques, de salons, d’animations, de sessions de formations.

• Développement de partenariats.

• Gestion de budget.



Mes compétences :

Oenologie

Luxe

Communication

Marketing

Développement durable

Promotion

Cosmétiques

Gastronomie

Parfumerie

RSE