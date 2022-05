Marina KIEFER

J'ai 14 ans d’expérience marketing/communication dans le secteur BtoC en France et aux Etats-Unis. De formation Marketing à l'EM Lyon, je suis bilingue anglais et je m’exprime aisément en russe.



Ma riche expérience m'a permis d'acquérir les compétences suivantes:

- Leadership Marketing au sein de structures de tailles variées dans des environnements multiculturels

- Coordination de projets de positionnement de marques et développement de nouveaux produits

- Formulation de Stratégies marketing et mise en place des calendriers promotionnels

- Management d'une équipe & d'agences et Coaching de managers et directeurs locaux

- Conseil auprès de TPE sur la mise en place d'un plan marketing et sur l'utilisation du web 2.0



Je veux mettre rapidement à profit ces compétences au sein d'une entreprise dynamique des Alpes-Maritimes, de la Région Parisienne ou d'une grande capitale européenne telle que Londres.



Mes compétences :

Identité de marques

Innovation produit

Plan marketing / Plan de communication

Web marketing

Outils de vente

Franchise

Management d'équipe

Études marketing

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

International Marketing

Management de projets

Positionnement marketing

Management

Tourisme

USA

France

Réseau

Restauration rapide

Promotion

Marketing

Paris