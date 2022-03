Il est important pour moi que le métier que j'exerce soit une passion dans laquelle je m'épanouis et où je peux apprendre régulièrement de nouvelles connaissances et compétences.



Ma passion pour les sciences biologiques et chimiques m'ont ensuite porté vers les risques professionnels et environnementaux, en acquérant deux diplômes : un Master de biochimie et un Mastère en alternance en Qualité Sécurité Environnement.



Je me définis ainsi : curieuse, persévérante, pédagogue, conviviale et fiable.