Marina POLLINI BAGUR

Administrateur Système Linux et Windows, je gérais un parc informatique de 20 postes sous Windows et MAC, 2 serveurs sous Linux et un Windows Serveur.



J'ai pu au cours de mon dernier poste faire considérablement évoluer, et structurer le SI et le réseau de ma société, en installant un CRM, mettant en place une PRAI et une charte informatique par exemple. En plus de la gestion des achats et de l'extension du réseau lors de l'agrandissement physique de la société.



Voilà ce que j’espérais dans mon projet de reconversion professionnelle, mission accomplie !



Organisée, rigoureuse et motivée sont mes principales qualités, que j'ai bien mis en avant en reprenant mes études à 36 ans avec 2 enfants en bas age et tout cela en contrat en alternance.



Travailleuse handicapée, mon embauche vous permettra d'obtenir des allègements sur les cotisations sociales me concernant. Cependant il m'est impossible de travailler pour l'instant.



Mes compétences :

Sens du service

Organisée

Rigoureuse

Dynamique