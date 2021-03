Marine CASANOVA

Forte d’une expérience de neuf ans en tant qu’assistante de direction chez Strategic Risk Management, cabinet de conseil en gestion de risques financiers, où j'étais également chargée de la communication, et d’une partie de la comptabilité, je suis depuis avril 2014 assistante de Direction et de Présidence chez Soloinvest, grossiste dans le secteur du textile promotionnel.



Titulaire d’une maîtrise en communication globale à l’Institut Supérieur de Communication de Paris, j’ai acquis lors de mes études puis dans le cadre de mon travail ces neuf dernières années une réelle capacité à mener un projet de façon organisée, rigoureuse et autonome, à travailler sous pression et à respecter les délais.



Je maîtrise parfaitement l’outil informatique, tenir un agenda sous Outlook, calculer des frais sous Excel, rédiger des courriers sous Word ou des présentations clients sous PowerPoint sont pour moi tâches courantes. Par ailleurs, j'ai tenu durant six ans la comptabilité de Strategic Risk Management sous Ciel Compta et Ciel Payes, et étais en charge de sa communication internet notamment par le biais de son blog dont je m’occupais de la mise à jour. Je possède en outre des qualités rédactionnelles acquises en classe littéraire, une bonne aisance relationnelle et orale ainsi qu’un bon niveau d’anglais, perfectionné lors de mes nombreux séjours à l’étranger.



Polyvalente, j’ai déjà su prouver, à bien des reprises lors des missions qui m’ont été confiées, ma capacité à réaliser rapidement et efficacement des tâches qui n’étaient pas, à priori, de l’ordre de mes acquis.



Mes compétences :

Communication

Internet

Microsoft Office

Ciel Compta