Marion ABDESSELAM

Docteur Vétérinaire et titulaire d'un Master en Management et Administration des Entreprises, je dispose d'un bon niveau en anglais (CEFR C2 supérieur avancé au test BULATS).

Adaptable et créative, je suis intéressée par les missions suivantes: information médicale et scientifique, support technique, pharmacovigilance, traduction, formation.



Mes compétences :

Hygiène des aliments

Santé animale

Gestion de projet

Formation

Pharmacovigilance

Management

Rédaction scientifique

Vétérinaire

Rédaction de contenus

Animaux de compagnie

E-learning

Animation de formations

Étude de marché

Marketing

Entrepreneuriat

Nutrition animale

Industrie pharmaceutique

Sciences de la vie

Réactivité

Créativité

Aisance relationelle

Esprit d'équipe

Ecoute

Adaptabilité

Autonomie

Dynamique

Esprit analytique

