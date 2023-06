Marion BLONDEAU

J'ai renforcé mon diplôme d'ingénieur en biologie avec la double compétence Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement. Ainsi, je peux offrir les connaissances sur la démarche d'amélioration continue et les outils QHSE, tout en conservant ma méthodologie, ma polyvalence et mon esprit d'initiative relatifs au métier d'ingénieur. Déterminée lors des conduites de projets, particulièrement méthodique, j'aime animer les groupes et partager mes motivations.

Formée dans les domaines de l'Agroalimentaire et de la pharmaceutique, ma capacité d'adaptation et ma curiosité peuvent me permettre d'évoluer dans d'autres secteurs.

Actuellement, j'exerce chez NATUREX, sur le poste de Responsable AQ adjoint.



Mes compétences :

Audit

Environnement

HACCP

Hygiène

Qualité

Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Sécurité