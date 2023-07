Marion CHAVET

Après deux ans d'expérience en production, plus aucuns doutes l'univers industriel est fait pour moi.

Autant l'aspect managérial que la réduction des coûts et la recherche de bénéfices (optimisation et standardisation).

Actuellement en poste en tant que Manager de Production et s'inscrivant dans une démarche de projets d'amélioration continue type Lean (DMAIC et Green/Black Belt).



Mes compétences :

PRENDRE DES DÉCISIONS ET ASSUMER

Leadership

CURIOSITE ET PERSEVERANCE

SAP

Lean Six Sigma

Minitab

Microsoft Office

ERP - SAP gestion des flux

Lean Management

Formation les clés du management de proximité