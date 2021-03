Marion DING

Titulaire d’ un Master en management, ayant 14 ans d'expérience en grande distribution dont 7 ans comme responsable de centre de profit et formatrice en grande distribution,

j'ai développé les différentes compétences d’un manager de proximité :

- gestion, analyse et amélioration de la rentabilité de centre de profit

- Négociation des prix et des offres commerciales

- gestion de projets/organisation et logistique d’événements

- formation,accompagnement,

- tutorat, recrutement et intégration,

sans jamais perdre de vue bien-être et motivation des personnes.

En tant que formatrice/chargée de mission métiers au sein du groupe Carrefour, j’ai été amenée a travailler sur le projet régional de transformation des magasins DIA en magasin Market . Un projet d'envergure et un challenge rythmé au quotidien qui a confirmé ma motivation d’allier mon métier et ma connaissance de la grande distribution.



Mes compétences :

Formation

Management

Merchandising