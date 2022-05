Sandrine VAN DEN BROECK

Forte notamment de 15 ans d'expérience à la direction de lieux culturels dans différentes villes de France, j'ai acquis une expertise dans des domaines variés: Promotion, développement et fidélisation du public, gestion, mais également marketing évènementiel et commercialisation d'espaces.



Mon objectif aujourd'hui est de participer au développement d'une structure commerciale ou culturelle en lien avec le public, le faire vivre et développer sa notoriété auprès des clients.







Mes compétences :

Evènementiel/ Relations Publiques

Management d'équipes

Diriger un projet dans son ensemble

Fidélisation client

Promotion d'un lieu