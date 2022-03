Marisa RUIZ

SOPHROLOGUE



Formations , Séances, ateliers et stages - Hebdomadaires, ponctuels, portes ouvertes, découvertes, séminaires d'entreprises

Relaxation dynamique, relaxation flash, méditation guidée



Rôl@xe Formations RPS



A tout moment, dans notre quotidien nous nous heurtons à des difficultés de compréhension, de malentendu, de communication impossible avec l'autre.

Mais savons-nous que nos réponses sont souvent programmées depuis longtemps et enregistrées dans notre "disque dur" et qu'il nous est souvent impossible d'en changer n'ayant pas de mode d'emploi?

Il est possible de changer ce scénario répétitif.

Avec les techniques de "jeux de rôles", nous avons la possibilité de recréer des scénarios à notre convenance, jusqu'à trouver la scène nous convenant parfaitement.



Ne dit-on pas que la vie est une pièce de théâtre ?

Alors...à nous de jouer!!!



Réunir ces deux compétences : sophrologie et jeux de rôles, vont permettre de reprogrammer de manière consciente et libre, une nouvelle vision de notre propre rapport à la vie et de l'imprimer une bonne fois pour toute, sachant que ce sera encore modifiable en tout temps.



Mes compétences :

Développement personnel

Gestion du stress

Accompagnement au changement

Construire un projet RPS

Animation d'équipe

Travail d'équipe