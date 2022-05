Marjolyn OUDAKKER

Diplômée d’une Master II de Gestion & Ressources Humaines, multilingue anglais, français et néerlandais, avec 12 ans d’expériences en tant que cadre dirigeante dans les entreprises internationales de fortes croissances à Londres et en Europe.



Experte dans la gestion, la motivation des équipes, l’organisation, l’amélioration et efficacité du procès de travail, l’innovation, le management de haute performance, la formation du talent, et la création d’une culture de réussite dans l’entreprise.



Leader, coach, multivalente, pragmatique, commerciale avec une bonne sens opérationnelle combiné avec la capacité de développer des stratégies. Forte dans la relationnelle, le coaching et la réussite avec un rapproche énergétique et enthousiaste, professionnelle et dévouée.



Mes compétences :

Anglais

International

Ressources humaines

Stratégie

Coaching de dirigeants

Optimisation des process

Gestion

Conduite du changement

Leadership

Management de transition