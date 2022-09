Marjorie ARMAND

Patiente, pédagogue, avec le goût de donner envie aux élèves, j'aime aider les élèves à surmonter leur difficultés.



Après un bac S, j’ai effectué des études supérieures scientifiques dans le domaine des sciences de la vie et de la santé :

DUT Diététique obtenu en 2005

Licence et Master en Nutrition en 2008



Suite à plusieurs expériences de professeur au sein de l’éducation nationale, j’ai souhaité approfondir ma formation, ainsi, j’ai obtenu :

Master : Bac +5 dans les métiers de l’enseignement et de la formation 2011



Mes compétences :

Nutrition

Santé