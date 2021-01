Après plus de 25 ans dans le secteur informatique Ressources Humaines, j'ai décidé de suivre mes aspirations pour évoluer dans le social en accompagnant les demandeurs d'emploi.

Parce que la recherche d'un emploi peut s'apparenter à l'ascension vers un sommet en haute montagne, avec ses hauts et ses bas, ses coups de blues ou ses moments de grâce, j'aspire à devenir une CIP qui saura être à l'écoute des bénéficiaires pour les accompagner et les aider à retrouver le chemin de l'emploi.