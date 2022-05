Martin CHARRIER

Actuellement en thèse CIFRE chez Renault (Guyancourt), et avec le LTDS de l'Ecole Centrale Lyon.



Sujet de recherche : Optimisation combinatoire multi-critères robuste pour l'optimisation de structures de véhicules aux prestations de type crash, acoustique, endurance.



Mots clés : recherche opérationnelle, aide à la décision, optimisation combinatoire, optimisation multi-critères, calcul crash, vibrations, réduction de modèles, cycle en V, First Design.



Disponibilité : avril 2018.



Mes compétences :

Matlab

SAP

Théorie des contraintes

Ansys

Solid Edge

Catia v5

SolidWorks

Méthode des éléments finis

Identification modale

Contrôle Actif

Comsol Multiphysics

Génie mécanique

Lean Six Sigma

Star-CCM

Simulation numérique

Post processing

Expérimentations

Recherche et Développement

Calculs de structures