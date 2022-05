Martin DELEFORGE

CHEF DE PROJET SAP



Vision globale des besoins métiers industriels

Raisonnement pragmatique par processus

Compétence supply chain et qualité

Développement de core model et roll out sur environnement international

Conduite du changement et pilotage des projets d'amélioration



Mes compétences :

SAP

Gestion de projet

Leadership

ISO 900X Standard

Supply Chain

Statistical Process Control

SAP SD

SAP QM

SAP PP

SAP MM

SAP FICO

SAP FI

SAP CO

SAP APO