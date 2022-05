Martin DEMORY

Après avoir confirmé mes compétences en conception et industrialisation de meubles en bois lors de ma formation de technicien supérieur,j’ai su mettre à profit les enseignements dispensés afin de déployer mes connaissances techniques et théoriques au sein de milieux professionnels variés. J’ai en premier lieu exploité mes capacités à optimiser les process de production en fonctionnement de type « juste à temps », dans le contexte social complexe de ma première entreprise. Les deux années suivantes m’ont permis de développer en équipe mes compétences en création et en optimisation de process industriels adaptés à des personnes présentant des handicaps physiques et mentaux. Enfin, la réalisation de mon stage de trois mois en Chine m’a confirmé l’importance des capacités de mobilité et d’adaptation dynamique au contexte international pour les individus et les entreprises.



Déterminé et exigeant, ma capacité à rester serein dans des situations qui pourraient être difficile et mon goût pour l'obtention d'une vision globale m'amène a être motivé dans des projets complexe et de long terme. De nature franche et ayant le souci de solidarité dans l'équipe, j'ai pris comme habitude d’emmener l'ensemble de l'équipe à l'objectif dans une bonne ambiance de travail. Je suis ouvert aux découvertes nouvelles tant scientifiques, techniques, qu'humaines que peuvent m'amener les expériences.



Mes compétences :

Ergonomie

ISO 9001

Logistique

Management

Optimisation

Organisation

Production

Productique

Qualité

Rabc

Recrutement