Martin DROMARD

Après une expérience enrichissante dans le domaine de l'analyse financière et le conseil patrimonial, j'ai choisi de changer de voie et de me tourner vers l'enseignement de l'économie et de la sociologie. Après une année de préparation à l'université Panthéon Sorbonne j'ai décroché mon CAPES me permettant d'enseigner ces matières en lycée général et technologique. J'ai obtenu pour l'année 2013-2014 un report de prise de poste afin de préparer le passage de l'agrégation.









Mes compétences :

Conseil

Microfinance

Travail d'équipe

Analyse