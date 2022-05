Martin DUCOUT

Dès l'age de 14 ans, j’ai choisi le métier de pâtissier chocolatier par la voie de l’apprentissage qui me semblait la plus adaptée à une bonne formation et une immersion concrète dans la vie active.

Aujourd’hui, j’ai la chance de continuer mon apprentissage du metier, dans la magnifique Ecole du Grand Chocolat Valrhona.

J’aime également participer à des concours de pâtisserie pour me confronter à d’autres professionnels du métier.



Mes compétences :

Chocolaterie

Glacerie

Confiserie

Patiserie