Martin DUVAL

Fondateur (2008) et Président &COO de bluenove Group (http://www.bluenove.com ), leader du conseil et des services en innovation ouverte et collaborative (Open Innovation) et des technologies d'Intelligence Collective, basé à Paris et Montréal.



Passionné d'innovation et de nouvelles technologies, je suis particulièrement intéressé par les dynamiques d'un écosystème innovant autour d'un grand groupe: ou comment impliquer les acteurs de type startups/PMEs, chercheurs, clients, fournisseurs, etc. dans le processus d'innovation d'un grand groupe quelque soit son secteur d'activité. Sans oublier l'usage des nouvelles technologies (mobile, web) pour mobiliser l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise autour de l'innovation (concours d'idées, réseaux sociaux d'entreprise, ateliers de co-création, etc).



J'ai travaillé pour le groupe Orange de 2001 à 2008 sur divers projets et programmes innovants (mobile, internet, contenus) la plupart du temps en partenariats avec des acteurs externes.



En 2000, j'ai monté et géré la filiale France du fonds d'investissement scandinave SpeedVentures.



De 1997 à 2000, j'ai effectué plusieurs missions de Change Management au sein du cabinet de conseil Cambridge Technology Partners.



J'ai commencé ma carrière en 1990 chez Eurocopter (Groupe EADS) d'abord au sein de la Direction des Achats (Scouting de nouveaux fournisseurs) puis des Ventes (Responsable de Zone Scandinavie).



Ma formation: Mastere MSIR (ESSEC/Teleco Paris), MBA (Chicago, US), Maitrise de Physique (University of Sussex, Brighton, UK et Aix-Marseille)



Mes compétences :

API

Change Management

Collaborative

Conduite du changement

Consulting

Innovation

Innovation collaborative

Innovation ouverte

Innovation participative

Management

Mobile

Open innovation

Partenariats

Veille