Martine AGIER

J'ai travaillé 24 ans dans l'assurance, puis j'ai décidé de démissionner pour voler de mes propres ailes.

Etant proche de la nature, et gourmande de bonnes choses, j'ai décidé de vendre des produits régionaux.

J'ai donc sélectionné des petits exploitants agricoles,locaux, et je commercialise leurs produits BIO, ou très naturels, pour le bonheur de tous mes clients...

J'ai ouvert mon site internet

N'hésitez pas à aller le visiter et à découvrir de nouveaux produits !



Mes compétences :

Cuisine

la cuisine