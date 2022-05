Martine BAZOGE

Mon expérience significative du conseil client me permet de mettre en avant mes compétences suivantes : l’accueil physique et téléphonique, la gestion des dossiers clients en réponse à leurs besoins, le suivi de la demande.



A l’écoute, je privilégie le relationnel et l’esprit d’équipe.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

EBP

Téléphonie professionnelle

Accueil physique et téléphonique

Amadeus

Gestion de la relation client