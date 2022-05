Martine BLOT

De formation infirmière, diplômée depuis presque trente ans, j’ai acquise par mon expérience professionnelle une grande connaissance de la relation humaine et de l’humain dans ses joies et dans ses peines, dans ses faiblesses et ses forces.



Dans la démarche de la profession, l’unique soin infirmier m'est apparu insuffisant.



Et c'est cette part invisible et guérisseuse du soin que j'ai approchée dans mes différentes formations

La synergie de tous ces paramètres va permettre au patient d’aller chercher les forces de guérison.



L’attention à la personne l

La relation à l’autre !

L'état d’être du patient et du soignant !

La dimension psychique, émotionnelle, spirituelle !

Le tissu familial et social !

L’histoire personnelle !



Je suis allée vers une approche plus holistique de l’humain en suivant la formation de Naturopathie au CENATHO de Daniel Kieffer pendant seize mois.

Cette formation induit et implique un grand travail sur soi, des prises de conscience des fonctionnements, des remises en cause, une autre découverte de soi et de l’humain et fait appel à la responsabilité de l’individu dans sa vie.

Dans cette formation, la confirmation d’une intuition juste et d’une grande sensibilité à l’autre se sont confirmées.



Dans cet élan, j’ai suivie une formation en « Relation d’Aide » et fait un travail en psychothérapie selon la méthode de Colette Porte lance, l’ANDC –L’Approche Non Directive Créatrice-



C’est ainsi que je suis venue à la médecine en Santé au Travail dans une orientation et une démarche de prévention et d’éducation de la Santé.

Depuis plus de quinze ans, je travaille en médecine du travail dans différents secteurs d’activité, frôlant la richesse comme la pauvreté.

J’ai développé au cours de ces années une qualité d écoute de l’autre dans le respect de la personne alliée à beaucoup d’intuition, de savoir- faire et de savoir- être .



Alors, à ce jour, je dirais que je suis une thérapeute créatrice qui ne veut plus travailler pour répondre simplement à des nécessités d’organisation et à des critères établis enfermés dans des procédures.



Le travail en entreprise m’a révélé l’importance du collectif, du penser collectif, du lien social, et l’importance de la place sociale de l’individu dans sa construction identitaire.

J’ai pu constater comment la reconnaissance du travail et de la personne est capitale pour la Santé mentale et physique et favorise l'Estime de Soi.



Pour mieux comprendre ce qui se joue pour l’individu dans le travail, j’ai suivi un Master 2

en « Management-Travail et Développement Social » en formation continue à Paris Dauphine.



D’une approche individuelle de l’humain dans le soin, je suis passée à une approche collective du groupe et ses différents fonctionnements dans la prévention des risques psychosociaux.



Actuellement professionnellement, je travaille toujours en Entreprise dans la Santé au Travail.



Expertise-Formation-Prévention-Conseils –En Santé.



Je suis conseillère agréée en Fleurs de Bach Conseils de Fleurs de Bach.



J'ai acquise une approche de L'EFT ( Thérapie de Libération Émotionnelle) auprès de Geneviève Gagos.



Dans le cadre de l'Institut d'Ethnologie de la Faculté des Sciences Sociales de l'Université de Strasbourg, je suis titulaire d'un DU intitulé : Les Peuples traditionnels : un regard pluridisciplinaire. De la cosmogonie à la médecine traditionnelle." depuis 2015.

Parution et Editions chez BOD d'un livre "La Mort ? Un choix pour la Vie !"en Mai 2016.





Et bien sûr l'Aventure Humaine continue !



Mes compétences :

Ecoute

Naturopathe

Risques psychosociaux

Santé

Conseil en communication