Martine BOUANA MAIGNAN

Qui suis-je ?

Avant tout femme de terrain et femme d’actions, j’ai une expérience de direction commerciale et de management d’équipe avant de m’intéresser de plus près au développement personnel dans le cadre de l’entreprise.



Je me positionne en personne ressource. Je m’appuie sur vos talents pour renforcer votre efficacité professionnelle. Que vous soyez Dirigeant, Manager ou Collaborateur, mes missions visent à développer vos qualités relationnelles, vos savoir-faire et votre savoir-être dans les domaines de l’organisation, du management et de la relation humaine.



J’ai commencé ma carrière sur le terrain pour développer le service commercial de sociétés de services – photos – infographie – communication événementielle. Je me suis attachée à mettre en perspective des réponses de qualité face aux besoins de mes clients, j’ai appris à fidéliser mes interlocuteurs et à renforcer notre confiance réciproque. Mes principaux clients étaient des entreprises qu’il est inutile de présenter comme l’AEROSPATIALE, IBM, L’OREAL, PROCTER & GAMBLE, LVMH, PHILIP MORRIS, St GOBAIN, … et des PME/TPE.



Puis, appelée à des fonctions de management, mes compétences de commerciale ne suffisaient plus ! Des maladresses, des incertitudes, des difficultés relationnelles m’ont démontré que la gestion des relations managériales - avec ou sans pouvoir hiérarchique - est une compétence qui ne s ‘improvise pas. C’est en 1997 que je commence une remise en cause personnelle. Des chemins inattendus s’ouvrent alors à moi. Mieux me connaître, mieux comprendre le fonctionnement de l’autre, des autres, devient une véritable quête, une passion.



J’enchaine alors des formations pour proposer mes services aux dirigeants et aux managers en commençant par la PNL (Programmation Neuro Linguistique). J’obtiens une certification de Maître Praticien puis de Coach. Ma soif de connaître et de découvrir encore et encore d’autres méthodes, d’autres moyens pour améliorer les performances interindividuelles ne se tarit pas.



Mon objectif ?

Il vise à accompagner chaque personne soucieuse de développer ses compétences pour créer et entretenir des relations de qualité envers collègues, collaborateurs, homologues, partenaires et autres interlocuteurs.

Parcourir avec vous un bout de votre chemin professionnel et vous aider à conduire vos changements, à développer vos compétences managériales, à travailler sur votre vision pour mieux la partager, à renforcer vos compétences personnelles et organisationnelles, à consolider votre personnalité pour améliorer votre efficacité professionnelle.



Mes compétences

Je suis curieuse de découvrir des outils, des méthodes, des moyens, des chemins, respectueux de soi-même et des autres, qui valorisent le talent pour le mettre au service de l’entreprise. C’est pourquoi continuer à me former moi-même reste si important.



• Certifiée Maître Praticien en PNL (IFPNL – Paris) (2000),

• Certifiée Coach Paris (2001 - Paris),

• Formée à l’Analyse Transactionnelle niveau 2 et didactique (2007-2009 - Paris),

• Formée aux méthodes de créativité et d’innovation (2006 – 2011 - Paris),

• Certifiée médiateur en entreprise (2010 - Paris),

• Formée au Leadership et à l’intelligence collective (2012 - Paris),



Mes compétences :

Conseil

Médiation

Coaching

Gestion des conflits

Communication

Leadership

Team building

Management