Martine BOURGADE

Chargée de mission à la médiation des entreprises afin d'animer le plan d'actions de la Charte Relations Fournisseurs Responsables - relations de confiance réciproque et collaboratives entre clients et fournisseurs.

Cette Charte a été élaborée fin 2009 par la Médiation du Crédit et le CNA

Aujourd'hui, elle compte près de 2000 signataires - entreprises privées et organisations publiques adhérentes représentant un montant d'achats annuels d' environ 600 milliards d'euros.

De nombreuses interventions sont menées pour la réussite de cette démarche de progrès :

Accompagner les signataires afin de les aider à mettre en oeuvre les 10 engagements de la Charte, les soutenir dans leurs démarches par l'intermédiaire de journées d'information, en proposant des comités de pilotage à Paris et en région.

Travailler sur la simplification pour faciliter l'accès à commande publique des PME et TPE

Trouver des solutions pour améliorer et réduire les délais de paiement

Diffuser les bonnes pratiques pour des achats responsables par l'intermédiaire de groupe de travail

Développer le Label "Relations Fournisseur & Achats Responsables"...T



Mes compétences :

Logistique

Achats

Services généraux

Immobilier

Médiation

Animation de groupes